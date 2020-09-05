عاجل.. اعتبار السودان منطقة كوارث طبيعية وإعلان حالة الطوارئ

أعلن مجلس الأمن والدفاع في السودان، اعتبار البلاد منطقة كوارث طبيعية وتشكيل لجنة عليا لمعالجة آثار السيول والفيضانات.

كما أعلن مجلس الأمن والدفاع حالة الطوارئ بالبلاد لــ 3 أشهر، وفقًا لما نقله "سكاي نيوز".

وكان آخر تقرير للمجلس القومي للدفاع المدني بالسودان، أعلن ارتفاع عدد ضحايا السيول والفيضانات في مختلف الولايات، منذ بداية فصل الخريف لعام 2020، إلى 94 وفاة، و46 مصابا، فيما أنهار 20 ألفا و975 منزلا بشكل كلي، و37 ألفا و516 منزلا بشكل جزئي.