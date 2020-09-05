أبوشقة: تحديث قانون لمواعيد عمل المحلات أمر ضروري الفترة المقبلة

قال المستشار بهاء الدين أبوشقة، رئيس حزب الوفد ورئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن الدولة بحاجة إلى ثورة تشريعية في القوانين لتسهيل هدف السلطات الثلاث في العمل بقوة على تحقيق رؤية الرئيس السيسي في بناء دولة عصرية حديثة، لافتًا إلى أن السلطات تساعد بعضها فمن ناحية السلطة القضائية تصدر القوانين بينما السلطة التنفيذية تنفذ هذه القوانين على أرض الواقع.

وتابع "أبو شقة"، في تصريحات له: "لا يمكن أن يتصور بمنطق البداهة أن نكون أمام فوضى فيما يتعلق بمواعيد المحلات العامة"، معقبًا: "هل توجد دولة في العالم يوجد بها عشوائية في مواعيد فتح وغلق المحلات، فمثلًا نجد محلات أحذية مفتوحة الساعة 3 ليلًا من يشتري أحذية في هذا الموعد؟".

وأكمل: "علينا وضع قانون لمواعيد فتح وغلق المحلات، فرغم وجود قانون ينظم عمليات الفتح والغلق في بعض الحالات، لكن قوانين العقوبات هزيلة جدًا في هذا الشأن، منوهًا أنه لا يعقل عدم وجود قانون خاص بالبيئة المتعلق بأماكن التدخين في الأماكن العامة والخاصة".