أبو شقة: "الوفد" انضم للقائمة الوطنية لـ"الشيوخ" عن قناعة كاملة

قال المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد، إن حزب الوفد على مدار سنوات طويلة تناهز الـ 100 عام، ظل هو حزب المصريين جميعا، ولا يفرق بين مسلم ومسيحي أو غني وفقير، ورغم ما قيل إنه حزب البشوات إلا أنه كان يفخر أنه حزب الجلاليب الزرقاء والجميع، ورغم أنه كان يمثل المعارضة إلا أنه كان يمثل المعارضة الوطنية بمفهومها والتي يقوم على جناحين الجناح الأول وهو المعارضة الموضوعية والجناح الثاني للمعارضة الوطنية هو المعارضة البناءة.

وحث أبوشقة المواطنين على المشاركة السياسية في انتخابات مجلس الشيوخ 2020، مؤكدا أن المعارضة التي يمثلها الحزب هي المعارضة الوطنية بمفهومها الذي يقوم على جناحين، الأول المعارضة الموضوعية، وثانيا المعارضة البناءة.

وأكد أن حزب الوفد يقف ويؤيد المشروع الوطني الذى يتبناه الرئيس عبدالفتاح السيسي لبناء دولة ديمقراطية عصرية حديثة، يسود فيها الاستقرار الأمني والسياسي والاقتصادي.

وأضاف أن التحالف الانتخابي الذي يضم 11 حزبا، يضم التيار الليبرالي يمثله حزب الوفد، الوسط، تيار اليمين، وعندما انضم حزب الوفد لهذا الائتلاف انضم عن قناعة كاملة، لأن ذلك هو الطريق الأمثل لتفعيل المادة 5 من الدستور، ومن أجل ذلك ندعم هذه القائمة الوطنية من أجل مصر، وندعو الجميع لدعمها.