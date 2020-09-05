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محمود مسلم

اليونان: سلوك تركيا "غير الشرعي" يتسبب بزعزعة السلام في المنطقة

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وكالات
06:07 ص | السبت 05 سبتمبر 2020
البحرية اليونانية

البحرية اليونانية

أكد نيكوس دندياس وزير الخارجية اليوناني أن السلوك "غير الشرعي" الذي تعتمده تركيا في شرق المتوسط يتسبب بزعزعة الاستقرار والسلام في المنطقة.

وجاءت تصريحات وزير الخارجية اليوناني بعد لقائه الأمين العام للأمم المتحدة، وفقًا لـ"سكاي نيوز".

وكان وزير الخارجية اليوناني توجه إلى نيويورك لإجراء محادثات مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش وسط توترات مع تركيا حول الحدود البحرية.

وقالت أثينا إن نيكوس دندياس سافر، لاجتماع مع جوتيريش، وإن المحادثات ستركز على "قضايا تتعلق بالمصالح الدولية والإقليمية، مع التركيز على التطورات الراهنة في شرق البحر المتوسط وقضية قبرص وأيضا دور الأمم المتحدة"، وفقا لما نشره موقع "العربية".

وكان رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس قال إن بلاده تواجه عدوانا تركيا وأفعالا تتحدى ميثاق الأمم المتحدة، مضيفا: "تركيا تقوم بأعمال غير قانونية وهو ما يمثل تحديا دوليا ويتطلب ردا دوليا".

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