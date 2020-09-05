اليوم.. وزير النقل يشهد وصول الدفعة الخامسة من الجرارات الأمريكية

يشهد الفريق المهندس كامل الوزير، وزير النقل، صباح اليوم، وصول 30 جرارا أمريكيا جديدا للسكة الحديد عبر ميناء الإسكندرية، ليصل عدد ما تم استلامه للهيئة 100 جرارا، ليتبقى نحو 10 جرارات، سيتم استلامهم الفترة المقبلة.

وقال وزير النقل، إن الوزارة ممثلة في الهيئة القومية لسكك حديد مصر، تعمل على تطوير منظوماتها الأساسية من حيث تحديث نظم كهربة الإشارات ونظم الاتصالات ونظم وحدة التحكم المركزى وتجديد القضبان وتحسين ورفع كفاءة المحطات وتحديث المزلقانات وتحويلها للعمل إلكترونيا وإعادة تأهيل وصيانة وتشغيل الجرارات وتحديث أسطول عربات القطارات القديمة بأخرى جديدة، لافتاً إلى أن عقب تنفيذ جميع خطط التطوير والتحديث ستقل حوادث القطارات.

وأضاف الوزير، في تصريحات لـ "الوطن"، بأن هناك حالة من الانضباط داخل منظومة السكة الحديد، ولا يمكن السماح لأى راكب باستقلال القطارات دون دفع قيمة التذكرة، مشيراً إلى أن الوزارة تقوم بمجهود جبار لتقديم جميع الخدمات المميزة لجمهور الركاب المسافرين على جميع خطوط السكك الحديدية على الوجهين القبلي والبحرى.