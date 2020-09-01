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وزير النقل: 90% من العمالة بالخط الثالث للمترو مصريون

الوزير: تشغيل أوتوبيسات كهربائية من محطة عدلي منصور للمطار

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توفيق شعبان
01:51 م | الثلاثاء 01 سبتمبر 2020
الفريق المهندس كامل الوزير وزير النقل يشهد توقيع عقد إدارة الشركة الفرنسية للخط الثالث للمترو

الفريق المهندس كامل الوزير وزير النقل يشهد توقيع عقد إدارة الشركة الفرنسية للخط الثالث للمترو

قال الفريق المهندس كامل الوزير، وزير النقل، إن الشركة الفرنسية RATP والتي ستدير الخط الثالث للمترو، ستعتمد على 90% من العمالة المصرية في تشغيل الخط الثالث وستتولى تدريبهم، لافتا إلى أن عقد إدارة الشركة الفرنسية للخط الثالث لمدة 15 عاما بتكلفة 1.138 مليار يورو، موضحاً أن الشركة تدير أنظمة المترو في 13 دولة في العالم.

وأضاف وزير النقل، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم بالوزارة، لإعلان تفاصيل عقد إدارة الخط الثالث للمترو من جانب الشركة الفرنسية، أن الشركة ستقدم خدمة أوروبية لجميع الركاب، موضحاً أن هناك مخططا لدى وزارة النقل لتشغيل الأوتوبيسات الكهربائية صديقة البيئة داخل القاهرة من محطة مترو عدلي منصور للمطار، وكذلك أوتوبيسات BRT على الطريق الدائري.

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