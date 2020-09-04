وزير النقل: لا مساس بأسعار اشتراكات الطلاب في السكة الحديد والمترو

أكد الفريق المهندس كامل الوزير وزير النقل، أن الوزارة تواصل العمل على تنفيذ جميع مشروعات الأنفاق، لمواجهة الزحام بالقاهرة الكبرى، مشيرا إلى أن الخط الثالث للمترو ستديره شركة RATP الفرنسية لمدة 15 عاما، حتى يصبح الخط عالمياً ويقدم خدمات متميزة لجمهور الركاب المسافرين، لافتا إلى أنه لا يمكن تدخل الشركة في تحديد أسعار تذاكر قطارات المترو، وأن الأمر متروك تماما للحكومة المصرية.

وقال وزير النقل لـ"الوطن"، إنه لا مساس بأسعار اشتراكات الطلاب وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة في السكة الحديد ومترو الأنفاق، بعد زيادة أسعار تذاكر المرفقين خلال الشهر الماضي، مضيفا أن الوزارة تنفذ خطط تطوير شاملة بمنظومة السكة الحديد بتكلفة 200 مليار جنيه، وإضافة إلى أنه سيتم عمل طفرة هائلة وتطوير شامل بالخطين الأول والثانى للمترو بتكلفة إجمالية 30 مليار جنيه، بواقع 26 مليار جنيه بالخط الأول "المرج - حلوان"، و4 مليارات جنيه بالخط الثاني "شبرا الخيمة - المنيب"؛ لتقديم خدمات متميزة لجمهور الركاب المسافرين.

وطالب وزير النقل جميع الطلاب وكبار السن، والمترددين يوميا على السكة الحديد ومترو الأنفاق، بسرعة استخراج الاشتراكات، مشيرا إلى أنه يعمل على خدمة المواطن المصري في المقام الأول، وتقديم جميع الخدمات المميزة له، موضحا أن وزارة النقل ستحقق طفرة كبيرة خلال الفترة القليلة المقبلة بتشغيل وسائل نقل حديثة ومتطورة مثل القطار الكهربائي ومونوريل العاصمة الإدارية الجديدة.