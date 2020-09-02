وزير النقل يبحث مع موانئ دبي تطوير القطاع النهري لزيادة نقل البضائع

استقبل الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل، سهيل البنا المدير التنفيذي والمدير العام بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا لموانئ دبي العالمية، لبحث سبل التعاون بين الجانبين في مجال النقل، بحضور المهندس يحيى زكي رئيس المنطقة الاقتصادية.

وفي بداية اللقاء، أكّدت سهيل البنا المدير التنفيذي والمدير العام بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا لموانئ دبي العالمية، أهمية التعاون مع الجانب المصري نظرًا لثقل مصر الدولي والإقليمي ومشاركتها في عدد من الاتفاقيات الدولية الخاصة بالتجارة العالمية، إضافة إلى موقعها المتميز الذي يسهم في حركة التجارة الدولية.

وأشار إلى الاهتمام الكبير بالتعاون مع وزارة النقل المصرية في عدد من المشروعات بميناء الإسكندرية البحري سواء في مجال البنية التحتية أو في مجال توفير التسهيلات اللازمة لخدمة حركة الصادرات والواردات وكذلك التعاون في مجال إنشاء الموانئ الجافة والمناطق اللوجيستية، نظرًا لارتباطها الوثيق بالموانئ البحرية، إضافة إلى التعاون في مجال النقل النهري خاصة أن موانئ دبي لها تجربة ناجحة في التعاون مع المنطقة الاقتصادية بمصر في مجال النقل البحري والمناطق الصناعية.

وأكد الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل، اهتمام وزارة النقل بتطوير النقل البحري والتعاون مع الشركات العالمية في هذا المجال لدعم الاقتصاد القومي، خاصة أنَّ مصر دولة محورية ذات دور إقليمي مؤثر، ووجود قطاع نقل بحري متميز بها يجعل مصر لاعبًا مهمًا على طريق التجارة العالمية.

أما فيما يتعلق بالتعاون بمجال الموانىء الجافة والمناطق اللوجيستسة، أكّد وزير النقل، تنفيذ خطة شاملة لإنشاء عدة موانئ جافة ومناطق لوجيستية لخدمة المجتمع التجاري والحفاظ على شبكة الطرق عن طريق نقل البضائع من وإلى هذه الموانئ عن طريق شبكة السكك الحديدية، لافتًا إلى أنَّه تمّ مراعاة توافر هذه الموانئ والمناطق بكل من الوجهين البحري والقبلي في مواقع تمّ اختيارها وفقاً لأسس علمية، منها العاشر من رمضان وبرج العرب ودمياط وسوهاج وذلك بعد الانتهاء إعلان التحالف المصري العالمي الفائز بتنفيذ ميناء 6 أكتوبر الجاف.

وأشار وزير النقل، إلى أنَّه يتمّ تنفيذ خطة شاملة لتطوير قطاع النقل النهري لزيادة المنقول من البضائع عبر نهر النيل، حيث يتمّ تطوير المجرى الملاحي ورفع كفاءة وتطوير الأهوسة.

وفي ختام الاجتماع، وجه وزير النقل بعقد لقاءات مكثفة بين الجانبين خلال الفترة المقبلة لسرعة إنجاز هذا التعاون على أرض الواقع.