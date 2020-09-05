"مستقبل وطن" ينظم آخر مؤتمراته في بيلا والبرلس قبل الإعادة

نظمت أمانة حزب مستقبل وطن بمركز بيلا بمحافظة كفر الشيخ، مساء أمس، مؤتمرا جماهيريا لدعم ومساندة مرشحي الحزب في جولة الإعادة لانتخابات مجلس الشيوخ، تحت رعاية وحضور المهندس فوزي الرفاعي أمين الحزب بالمحافظة، والمحاسب أحمد جعفر أمين التنظيم.

وحضر المؤتمر، مرشحا الحزب أشرف ممدوح عبد الونيس رقم 1 رمز الكتاب، والمهندس علي العجواني، رقم 2 رمز سنبلة القمح واللواء فؤاد عبد الدايم، عضو هيئة المكتب، وجمال الصيرفي، أمين الحزب بمركز بيلا، والمحاسب محمد عبد الحميد عرابي، عضو هيئة المكتب، والمحاسب خميس عابوه، أمين المشروعات الصغيرة، والمتوسطة، بالمحافظة.

وأشاد المهندس فوزي الرفاعي أمين الحزب بمحافظة كفر الشيخ، بالموقف المشرف لأهالي بيلا والتصويت للحزب خلال الجولة الأولى من انتخابات مجلس الشيوخ، قائلًا "ننتظر المزيد إن شاء الله من أهالينا في بيلا خلال جولة الإعادة والتصويت بكثافة لمرشحي الحزب".

وقال المحاسب أحمد جعفر، أمين التنظيم، إن "بيلا بلد الجود والكرم والوطنية ونحن جميعا نراهن على مركز بيلا ونتوقع أن يكون المركز الأول تصويتيا خلال جولة الإعادة لصالح مرشحي الحزب، أشرف عبد الونيس والمهندس على العجواني".

ومن جانبه، أكد جمال الصيرفي، أمين الحزب بمركز بيلا، أن مرشحي الحزب حصلوا خلال الجولة الأولى على نسبة 85 % من الأصوات التي شاركت في انتخابات الشيوخ، لافتا إلى أنه سيكون هناك حشدًا تصويتيًا خلال جولة الإعادة.

وعبر أشرف عبد الونيس مرشح الحزب، عن سعادته الغامرة خلال لقائه بأهله في مركز بيلا، متوجها لهم بالشكر على التصويت لصالح مرشحي الحزب، متحدثًا عن أهمية الحشد والتصويت بكثافة خلال جولة الإعادة.

من ناحية أخرى، عقدت أمانة الحزب بمدينة برج البرلس، بقيادة نور الجزايرلي، لقاء جماهيريا، بحضور المرشحين، وعدد من قيادات الحزب وأهالي البرلس.

وأعرب الجزايرلي، خلال اللقاء، عن ثقته في أهالي مدينة برج البرلس، وأنهم سيتوجهون بكثافة إلى اللجان الانتخابية، يومي 8 و9 سبتمبر الحالي، لاختيار مرشحي الحزب، مؤكدًا أن المرأة، سيكون لها دور كبير، بجانب الشباب، والكبار، في حسم الأمر، لمرشحي الحزب.