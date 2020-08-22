"النور" يدعم مرشحيه بفيلم تسجيلي و"مستقبل وطن" يكثف جولاته بكفر الشيخ

بدأ حزب النور بمحافظة كفر الشخ تكثيف الدعاية الانتخابية، استعدادًا لجولة الإعادة في انتخابات مجلس الشيوخ، والتي تُجرى بين 4 مرشحين، بينهم اثنان من حزب مستقبل وطن وآخرين من "النور".

وأنتج الحزب فيلمًا تسجيليًا بعنوان "شكر ودعوة ووعد"، قدم خلاله الشكر لأهالي المحافظة الذين كانوا سببًا في وصول اثنين من مرشحيه لجولة الإعادة، ودعاهم لاستكمال المسيرة في جولة الإعادة وانتخاب مرشحيه، وقدم وعودًا بأن يكون سندًا لهم حال فوزه بالانتخابات.

ولجأ الحزب للجولات المختلفة في قرى مركز سيدي سالم الذي شهد نجاح مرشح حزب مستقبل وطن اللواء حسن البحيري من الجولة الأولى، كما يكثف مرشحاه من جولاتهما ببعض قرى البرلس بعد خسارة ابن المدينة اللواء دكتور عبد العزيز قطاطو، مرشح حزب حماة وطن السباق من الجولة الأولى.

بينما يركز حزب مستقبل وطن على دعم مرشحيه أشرف عبد الونيس وعلى العجواني للفوز بالمقعدين، بعد أن فاز بالمقعد الأول من الجولة الأولى، وفي هذا السياق عقدت قيادات الحزب عدة لقاءات لبحث دعم المرشحيّن خلال جولة الإعادة، بينما يقوم المرشحان بجولات متعددة بالقرى والمدن طلباً لدعم الأهالي.

كما تجوب بعض السيارات التي تحمل مكبرات الصوت قرى بالمحافظة طلبًا لدعم مرشحي الحزب الاثنين، فيما يكثف الشباب وأمانة المرأة من اجتماعاتهما لبحث سبل دعم المرشحيّن.