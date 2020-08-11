شباب "مستقبل وطن" يشاركون في تنظيم الناخبين للتصويت بكفر الشيخ

شهد محيط لجان انتخابات الشيوخ بمحافظة كفر الشيخ، انتشار شباب وأعضاء حزب مستقبل وطن لمساعدة المواطنين، منذ بداية عمليات التصويت خاصة من جانب كبار السن والشباب والمرأة بعد فتح اللجان بالمحافظة في التاسعة صباحا.

وقال المهندس فوزي الرفاعي، أمين حزب مستقبل وطن، إن هناك انتشارا من قبل أعضاء حزب مستقبل وطن في كل اللجان لتسهيل عملية التصويت للمواطنين، موضحا أنه تم توفير أجهزة لاب توب متصلة بشبكة الإنترنت لاستخراج أماكن اللجان وأرقامها للمواطنين وأرقامهم في الكشوف حتى يتمكنوا من التصويت في سهولة ويسر.

وأضاف أن شباب حزب مستقبل وطن ، يقومون أيضا بتنظيم عمليات دخول المواطنين من خلال عمل طوابير خاصة لكبار السن وكذلك السيدات، ومساعدة غير القادرين منهم على الدخول والخروج.

وتابع أن شباب الحزب يقومون بالتعاون مع رجال الجيش والشرطة في تسهيل عمليات التنظيم لدخول المواطنين.

جدير بالذكر أن المهندس فوزي الرفاعي، أمين الحزب بالمحافظة، والمحاسب أحمد جعفر، أمين التنظيم بالمحافظة، يشرفان على غرفة العمليات الرئيسية بالحزب وتضم الغرفة عددًا كبيرًا من شباب الحزب بالمحافظة والمراكز.

وفتحت لجان الانتخابية مقراتها لاستقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس الشيوخ "الغرفة الثانية للبرلمان"، ويستمر العمل داخل اللجان الانتخابية حتى التاسعة مساء على مدار اليوم وغدا.

ويُنتخب مجلس الشيوخ بواقع 100 مقعد بالنظام الفردي، و100 مقعد بنظام القوائم المغلقة المطلقة، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح في كل منهما.

ووفقا لقانون مجلس الشيوخ، هناك 27 دائرة خصصت لانتخاب المرشحين على المقاعد الفردية، و4 دوائر تخصص للانتخاب بنظام القوائم، ويخصص لدائرتين منها 15 مقعدا، ويخصص للدائرتين الأخريين 35 مقعدا لكل منهما، ويُحدد نطاق ومكونات كل منها على النحو المبين بهذا القانون.