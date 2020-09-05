استمرار إزالة التعديات على الأراضي في حي المناخ ببورسعيد

تابع الدكتور منصور بكري رئيس حي المناخ ببورسعيد، حملات مكبرة لإزالة ورفع المخالفات والتعديات، مرورا بكافة المناطق بنطاق الحي.

استهدفت الحملة المخالفات التي لم يتقدم أصحابها للتصالح في منطقة العرب القديم التابعة لحي المناخ، لافتا إلى أنه تنفيذ 13 قرار إزالة للمخالفات والتعديات التي لا يجوز التصالح فيها.

وجرى حصر كل مخالفات في منطقة العرب القديم، لاتخاذ كل الإجراءات القانونية في المخالفات التي لم يتقدم أصحابها للتصالح حتى الآن .