رسوم "المهندسين" للتصالح في المخالفات: ألف جنيه بالقاهرة و800 بالمدن

حددت نقابة المهندسين الرسوم التي تحصلها من المكاتب الاستشارية بحد أدنى لاستخراج تقرير الاستشاري في مخالفات البناء، وتحددت في القاهرة الكبرى والإسكندرية بـ1000 جنيه، وفي المدن والمراكز بـ800 جنيه، وفي القرى الريفية بـ500 جنيه.

وأوضحت النقابة أن هذه الرسوم عبارة عن حاصل ضرب مساحة المخالفة في سعر المتر المخالف الذي حددته النقابة بواقع 800 جنيه في القاهرة الكبرى "القاهرة والجيزة والقليوبية"، والإسكندرية، و500 جنيه في باقي المدن والمحافظات و200 جنيه في الأرياف، في 1.5 على ألف إذا كان المنشأ حتى 6 أدوار فقط، أو اضربها في 3 على ألف إذا كان المنشأ اكثر من 6 أدوار".

وكان المهندس مؤمن شفيق، عضو مجلس النقابة العامة، قد أوضح في مؤتمر صحفي سابق مثالا على هذه الرسوم قائلا: "مثال على ذلك إذا كان هناك مبنى مساحته المسطحة 300 متر في مركز شبين الكوم، يقدر سعر المتر فيه 500 جنيه يتم حساب النسبة التي تتقاضاها النقابة كالتالي: 500 جنيه × 300 متر × 1.5 ÷ 1000= 225 جنيها"، مضيفا أنه في هذه الحالة إذا كانت القيمة أقل من الحد الأدنى لتقرير الاستشاري في المدن والمقيم بمبلغ 800 جنيه تحصل النقابة على الـ800 جنيه.

وأوضح أن النقابة شكلت لجنة مركزية للقيام بدورها المحدد بعد صدور اللائحة التنفيذية للقانون، مشكلة من 10 أعضاء (5 رؤساء نقابات فرعية هم هشام سعودي رئيس النقابة الفرعية بالإسكندرية، وهشام أبو سنة رئيس نقابة القاهرة، وهشام والي رئيس نقابة الفيوم، وشبل ضحا رئيس نقابة المنوفية، وإيهاب منصور رئيس نقابة الجيزة، و4 رؤساء شعب هندسية المتعلقة بالقانون، وأمين صندوق النقابة).

وتابع: "دور النقابة اعتبارتها اللائحة استشاري الدولة في مجال تخصصها، وهذا يعتبر اهتماما من الدولة من النقابة في إشراكها في تنفيذ القانون ودورها في مراجعة التقارير المقدمة من المكاتب الاستشارية" بحسب تعبيره.