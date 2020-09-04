الجيزة: 30 سبتمبر آخر موعد لتقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء

أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، أن آخر موعد للتقدم بطلبات التصالح على مخالفات البناء هو 30 سبتمبر الجاري طبقا للقانون، مشيرا إلى أنه ما زال أمام المواطنين الراغبين في التقدم للتصالح في مخالفات البناء فرصة كبيرة لن تعوض؛ لتقنين أوضاعهم والحصول على المستندات الدالة على قانونية عقاراتهم والتعامل القانوني حيالها.

وقال المحافظ إن من لم يتقدم بإجراءات التصالح في هذا الموعد سيتخذ ضده كل الإجراءات القانونية والتنفيذية حيال العقار لإزالة مخالفته على الفور.

وناشد محافظ الجيزة المواطنين بضرورة قيام مقدمي طلبات التصالح على مخالفات البناء بسرعة سداد مبلغ الـ25% المقررة جدية تصالح لحين السير في باقي الإجراءات وإلا اعتبر الطلب المقدم للتصالح لاغيًا.

وأشار محافظ الجيزة إلى أن أجهزة الدولة المختلفة بذلت جهدا كبيرا لتسهيل كل الإجراءات الخاصة بآلية إنهاء طلبات التصالح موجهًا رؤساء الأحياء والمراكز بتذليل كل العقبات التي تواجه المواطنين، خلال تقديم ملفات طلبات التصالح طبقًا للقانون.