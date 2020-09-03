"المهندسين" تتلقى 1.5% طلبات تصالح من إجمالي مخالفات العاصمة

قال اللواء هشام أبو سنة، رئيس نقابة المهندسين الفرعية بالقاهرة، عضو اللجنة المركزية لـقانون التصالح مع مخالفات البناء بنقابة المهندسين، إن نقابة القاهرة تلقت 12 ألف طلب للتصالح، من إجمالي 800 ألف مخالفة بناء متوقعة بالعاصمة "وهو ما نسبته 1.5% من إجمالي المخالفات المتوقعة بالعاصمة.

وأضاف أبو سنة، لـ"الوطن"، أن أهمية التصالح في البناء المُخالف، "تأتي انطلاقا من كونها ثروة عقارية لا بد من ضمان سلامتها، حفاظا على أرواح سكانها، والعائد من ذلك أن المالك يضمن ملكية العقار، وحق التصرف فيها بطرق قانونية وعدم الإزالة"، على حد قوله.

وتابع قائلا: "كما أن ذلك سيسهم في إدخال الخدمات له، مثل تطوير المرافق التي لم يسهم بها من الأساس، وتعدى عليها دون إذن أو ترخيص".

وكان مجلس نقابة المهندسين برئاسة النقيب هاني ضاحي، شكل لجنة مركزية للقيام بدورها المنوط به المحدد في لائحة قانون التصالح على بعض مخالفات البناء، مشكلة من 10 أعضاء منهم 5 رؤساء نقابات فرعية، وباعتبار النقابة استشاري الدولة في مجال تخصصها طبقا لنص المادة الأولى من قانون نقابة المهندسين.

وقد حددت لائحة قانون التصالح مهام للنقابة، حيث تختار الممثلين في لجان البت واللجان الفنية، فضلا عن مراجعة التقارير المقدمة من المكاتب الاستشارية.