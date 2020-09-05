إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثانية خلال 72ساعة من إغلاق موقع التسجيل

أكد السيد عطا، المشرف على التنسيق، ورئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، انتظام سير إجراءات إدخال الطلاب رغبات المرحلة الثانية عبر موقع التنسيق الإلكتروني دون رصد أي شكاوى بشأن أعمال المرحلة، موجها الطلاب بضرورة كتابة رغباتهم بطريقة سليمة وصحيحة، مع إمكانية تعديل الرغبات حتى السابعة من مساء اليوم.

عطا: 254 ألف طالب إجمالي طلاب المرحلة الثانية للتنسيق 2020

وقال عطا في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، إنه سيتم إعلان نتيجة المرحلة الثانية خلال 72 ساعة من إغلاق موقع التسجيل الإلكتروني، لافتا إلى أن إجمالي عدد طلاب هذه المرحلة بلغ 254 ألفا و512 طالبا بالشعبتين العلمية والأدبية.

وانطلقت الثلاثاء الماضي، أعمال المرحلة الثانية لتنسيق الجامعات، بحد أدنى 317.5 درجة بنسبة 77.40%، لـ"العلمي"، بعدد 194 ألفا و448 طالبا، و278 درجة بنسبة 67.80% لـ"الأدبي" بعدد 60 ألفا و64 طالبا، بإجمالي 254 ألفا و512 طالبا للمرحلة، وذلك عبر الموقع الإلكتروني للتنسيق لتسجيل الرغبات 2020.