4 آلاف طالب يسجلون رغبات تنسيق المرحلة الثانية بمعامل جامعات القاهرة الكبرى

استقبلت جامعات القاهرة الكبري "القاهرة وعين شمس وحلوان"، منذ انطلاق المرحلة الثانية لتنسيق الجامعات 2020، أكثر من 4000 طالبة وطالبة، وذلك لتسجيل رغباتهم في المرحلة في معامل التنسيق الإلكتروني، و اتخذت الجامعات الإجراءات الاحترازية لمجابهة انتشار مرض كورونا فيروس "كوفيد - 19".

واستقبلت معامل التنسيق الإلكتروني بجامعة عين شمس الطلاب الراغبين في التنسيق بالمرحلة الثانية للتنسيق لليوم الثالث على التوالى تنسيق 2020، حيث توافد على المعامل 685 طالباً اليوم الخميس، كما استقبلت أمس المعامل 972 طالباً واستقبلت في اليوم الأول لتنسيق المرحلة الثانية 1362 طالبا.

جامعة حلوان: 600 طالب سجلوا رغبات المرحلة الثانية للتنسيق

واتخذت جامعة عين شمس، وسط إجراءات إحترازية دقيقة حيث شددت إدارة الجامعة على تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة والتعقيم المستمر لمعامل التنسيق بالجامعة.

وفي جامعة حلوان، أكد الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة التزام الطلاب و أولياء أمورهم بكافة الاجراءات الاحترازية والوقائية، خلال عملية تسجيل الرغبات، لمواجهة الظروف الاستثنائية لفيروس كورونا المستجد حرصاً على صحة وسلامة الطلاب والعاملين بالجامعة، لافتاً إلى أن الجامعة استقبلت حوالي 600 طالب سجلوا رغباتهم منذ بدء تنسيق المرحلة الثانية.

وأوضح الدكتور حسام رفاعي، نائب رئيس الجامعة، أنه يتم توفير سبل الراحة للطلاب وأولياء أمورهم وأيضاً تزويد القاعات بعدد كافي بأجهزة الحاسب الآلي حتى يتم استقبال الطلاب في سهولة ويسر خلال كافة مراحل التنسيق.

وفي جامعة القاهرة، كشف مصدر مسئول بالجامعة، ان معامل التنسيق الإلكتروني بكليات الهندسة والزراعة ومعهد الإحصاء، استقبلت ما يزيد عن 1000 طالب خلال أيام المرحلة الثانية للتنسيق، لافتاً إلى ان هناك توجيهات مشددة من قبل الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، بشان تطبيق الإجراءات الإحترازية الكاملة بشان مجابهة مرض كورونا المستجد.

وانطلقت الثلاثاء الماضي، أعمال المرحلة الثانية لتنسيق الجامعات، بحد أدنى 317.5 درجة بنسبة 77.40%، لـ"العلمي"، بعدد 194 ألفا و448 طالبا، و278 درجة بنسبة 67.80% لـ"الأدبي" بعدد 60 ألفا و64 طالبا، بإجمالي 254 ألفا و512 طالبا للمرحلة، وذلك عبر الموقع الإلكتروني للتنسيق لتسجيل الرغبات 2020.