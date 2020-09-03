3 آلاف طالب يسجلون رغبات تنسيق المرحلة الثانية بجامعة عين شمس

لليوم الثالث على التوالي، استقبلت معامل التنسيق الإلكتروني بجامعة عين شمس الطلاب الراغبين في التنسيق بالمرحلة الثانية للتنسيق، حيث توافد 685 طالبًا اليوم الخميس، فيما استقبلت المعامل أمس 972 طالبًا، مقابل 1362 طالبًا في اليوم الأول، وذلك وسط إجراءات احترازية مشددة لمنع تفشي فيروس كورونا.

تخصيص 13 معملًا إلكترونيًا بجامعة عين شمس

يذكر أن إدارة الجامعة قد خصصت 13 معملًا لتقديم خدمات التنسيق الإلكتروني لطلاب الثانوية العامة منذ بدء المرحلة الأولى من التنسيق، وذلك تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة، وإشراف الدكتور عبدالفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، وتمت مراعاة التوزيع الجغرافي للمقرات والمعامل المخصصة للتنسيق الإلكتروني، لتوفير الخدمة والتيسير على أكبر عدد من الطلاب وأسرهم.

وانطلقت الثلاثاء الماضي، أعمال المرحلة الثانية لتنسيق الجامعات، بحد أدنى 317.5 درجة بنسبة 77.40%، لـ"العلمي"، بعدد 194 ألفا و448 طالبا، و278 درجة بنسبة 67.80% لـ"الأدبي" بعدد 60 ألفا و64 طالبا، بإجمالي 254 ألفا و512 طالبا للمرحلة، وذلك عبر الموقع الإلكتروني للتنسيق لتسجيل الرغبات 2020.