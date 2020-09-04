212 ألف طالب سجلوا رغبات تنسيق المرحلة الثانية

أعلن السيد عطا رئيس قطاع التعليم بالوزارة، والمشرف العام على مكتب التنسيق، أن عدد المتقدمين لـ تنسيق المرحلة الثانية للقبول بالجامعات، بلغ حتى الآن 212 ألف طالبًا وطالبة، للعام الجامعي 2020/2021، مضيفاً أن الموقع الإلكتروني للتنسيق، يعمل 24 ساعة يوميا، لاستقبال رغبات طلاب المرحلة، وذلك حتى إنتهاء موعد إغلاقها.

"التعليم العالي": يجب على الطلاب كتابة رغباتهم بطريقة سليمة وصحيحة

وأكد رئيس قطاع التعليم بالوزارة، على انتظام سير إجراءات إدخال الطلاب لرغباتهم عبر موقع التنسيق الإلكتروني، دون أية شكاوي، موجهًا الطلاب بضرورة كتابة رغباتهم بطريقة سليمة وصحيحة.

وانطلقت الثلاثاء الماضي، أعمال المرحلة الثانية لتنسيق الجامعات، بحد أدنى 317.5 درجة بنسبة 77.40%، لـ"العلمي"، بعدد 194 ألفا و448 طالبا، و278 درجة بنسبة 67.80% لـ"الأدبي" بعدد 60 ألفا و64 طالبا، بإجمالي 254 ألفا و512 طالبا للمرحلة، وذلك عبر الموقع الإلكتروني للتنسيق لتسجيل الرغبات 2020.