وفاة كاهن من إيبارشية ببا "محروقا".. والبابا يعزي الأنبا أسطفانوس

أعلنت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وفاة القس أنطونيوس ثابت ملاك، كاهن كنيسة مارجرجس بقرية قمبش التابعة لإيبارشية ببا والفشن وسمسطا ببني سويف، إثر تعرضه لحريق منذ أيام، وتم نقله إلى مستشفى الحلمية العسكري بالقاهرة، إلى أن توفي.

وأقيمت صلوات تجنيزه بمقر مطرانية ببا، وتقدم البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، بالتعازي إلى الأنبا أسطفانوس، أسقف إيبارشية ببا والفشن وسمسطا، ولمجمع كهنة الإيبارشية، في وفاة الكاهن.

وكان الكاهن الراحل تعرض لحروق باشتعال النيران في ملابسه أثناء قيامه بتعبئة زجاجات الكحول التي تستخدمها الكنيسة في تطهير المصلين للوقاية من فيروس كورونا المستجد، في وجود عدد من الشموع.