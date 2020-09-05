إصابة طالب في حريق بسوهاج

أصيب طالب باختناق إثر حريق اندلع في منزل بشارع أبو الحجاج دائرة قسم جرجا بسوهاج، وجرى السيطرة على الحريق دون حدوث إصابات.

تلقى اللواء حسن محمود مدير أمن سوهاج، إخطارا من مأمور مركز شرطة جرجا بنشوب حريق بمنزل بشارع أبو الحجاج دائرة القسم.

انتقل مأمور وضباط القسم وقوات إدارة الحماية المدنية إلى موقع البلاغ، وبالفحص تبين نشوب الحريق بمنزل مكون من 3 طوابق ملك "حسن.م.ح"، 33 عاما، تاجر ويقيم بالناحية ذاتها، وجرى الدفع بسيارتي إطفاء والسيطرة على الحريق.

نتج عن الحريق إصابة "عبد الله.م.ع"، 18 عاما، طالب ويقيم بذات الناحية بحالة اختناق أثناء مشاركته في إخماد الحريق، وجرى نقله إلى مستشفى سوهاج الجامعي.

بسؤال مالك المنزل رجح أن يكون سبب الحريق ماس كهربائي، لافتا إلى احتراق بعض المنقولات المنزلية ونفى الشبهة الجنائية.

جرى إخطار الأدلة الجنائية للمعاينة الفنية، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة.