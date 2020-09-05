الكنيسة تعلن قبول دفعة جديدة بإكليريكية الأنبا رويس

بدأت كلية اللاهوت القبطية الأرثوذكسية الإكليريكية، بالكاتدرائية المرقسية بالأنبا رويس، قبول دفعة جديدة من الراغبين في الدراسة بنظامي النهاري والمسائي، للعام الدراسي الجديد 2020-2021، وذلك على درجة البكالوريوس في العلوم اللاهوتية.

ومن المقرر أن يستمر قبول طلبات الطلاب الجدد، حتى الخامس والعشرين من الشهر الجاري.

وأتاحت الكلية تقديم الطلبات عن طريق رابط خاص على شبكة الإنترنت، جرى تجهيزه لهذا الغرض، هذا جانب التقديم بشكل المباشر بمقر الكلية بالكاتدرائية.

وأشارت الكنيسة إلى أن الأوراق المطلوبة للتقدم: "شهادة البكالوريوس أو الليسانس، شهادة الميلاد وصورة الرقم القومي، تقديم ما يثبت تحديد الموقف من التجنيد، 4 صور شخصية"، واشترطت الكنيسة للالتحاق بالقسم النهاري للكلية أن لا يزيد السن على 27 عاما، ويحمل تزكية من الأسقف بالمسؤولية عنه، أما بالنسبة لطالب مسائي أن يحمل تزيكة من أب الاعتراف.

وتقدم المستندات المذكورة في مقر الكلية صباحا من 10 إلى 1 ظهرا من الاثنين إلى الجمعة، ومساء من 6 إلى 8 يوم الخميس، على أن يعقد الاختبار التمهيدي والمقابلة الشخصية بمقر الكلية للقسم الصباحي يوم 29 سبتمبر الجاري، والمسائي يحدد عند ملء استمارة التقديم على أن تكون في الأسبوع الأول من أكتوبر.

ويبدأ العام الدراسي الجديد بالكلية الخاصة بتخريج "قساوسة" الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، يوم الاثنين 19 أكتوبر 2020.