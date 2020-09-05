إليسا تستنكر تنمر الجمهور على أصدقائها عبر توتير: لن أتهاون مع أحد

استنكرت الفنانة إليسا، عبر حسابها الشخصي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، تعليقات بعض الجمهور من رواد السوشيال ميديا والتي تتضمن بعض التنمر على أصدقائها.

وكتبت إليسا: "تويتر أساسه الاختلاف بالرأي، وما عندي مشكلة يكون في تباين بالآراء عن شغلي لأنه هيدا فن وذوق، لكن اللي ما ممكن أقبله هو الانتقاد وحتى التنمر بحق أصدقائي لأسباب مختلفة وما رح اتهاون مع أي حدا بيعتمد هالأسلوب".

وطرحت إليسا مؤخرًا ألبومها "صاحبة رأي" صيف 2020، وحقق نسب مشاهدة عالية خلال الفترة الماضية، وهو مكون من 17 أغنية.