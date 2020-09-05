البابا يشكل مجلسا فنيا يضم محافظا سابقا و3 رجال أعمال وسيدة

أصدر البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، قرارا بابويا بتشكيل مكتب فني له يضم 12 شخصا كلهم من العلمانيين – ليسوا رجال دين - بينهم 3 رجال أعمال وسيدة.

وأعضاء المجلس هم: "الدكتور كمال جاد شاروبيم محافظ الدقهلية السابق، وأستاذ الهندسة والتخطيط، والمهندس شريف عدلي كيرلس رجل أعمال ورئيس شركة بتروهم، والدكتور إيهاب فلتاؤس تواضروس رجل أعمال ورئيس شركة فيلوباتير، والمهندس نعيم كامل إبراهيم رجل أعمال، واللواء أمين فؤاد روماني مدير مستشفى القلب بالمجمع الطبي بكوبري القبة، والمهندس سمير نجيب قزمان رئيس مجلس إدارة شركة قزمان، والمستشار وديع حنا ناشد رئيس محكمة الاستئناف، والمستشار هاني ميلاد مسعد- رئيس محكمة استئناف القاهرة، والدكتور جميل بشري حنا استشاري طب الأسنان".

وضم البابا لتلك الأسماء 3 من العاملين بالمقر البابوي وهم: "هاني كميل معوض مدير الديوان البطريركي، وبربارة سليمان مدير المكتب البابوي للمشروعات، ووجيه صبحي جادالله مهندس استشاري للبطريركية".