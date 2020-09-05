عقوبات التعدي على الأراضي بالدول الكبرى: سجن وغرامة ومنع مدى الحياة

تواصل الدولة، خلال الفترة الأخيرة، حملات الإزالة للأبنية المخالفة والتعديات على أراضيها في مخالفة واضحة وصريحة للقانون.

ومسألة إزالة التعديات ليست بدعة مصرية، وإنما في كل دول العالم هناك قوانين تنظيم هذه المسألة، وتشرع عقوبات شديدة تجاه المخالفين، على نحو تستعرضه "الوطن" في السطور التالية.

عقوبة الاعتداء على الممتلكات الفيدرالية في أمريكا تصل إلى 250 ألف دولار أو السجن 10 سنوات أو كليهما

في الولايات المحدة الأمريكية وفي 13 سبتمبر 1994، أجري تعديل على قانون التعدي علي الممتلكات الفيدرالية لينص على أنه إذا تجاوز الضرر 100 دولار، يتعرض المتهم لغرامة تصل إلى 250 ألف دولار، أو السجن لمدة 10 سنوات، أو كليهما.

وعندما لا يتجاوز الضرر في الممتلكات 100 دولار، تكون الجريمة جنحة يعاقب عليها بغرامة تصل إلى 100000 دولار أو السجن لمدة عام أو كليهما، والتعدي يشمل هنا أي شيء يمكن أن يصنف أنه ممتلكات فيدرالية.

القانون الفيدرالي الروسي يشدد على هدم أي بناء دون تصريح أو تعديل أوضاعه

وفي روسيا جاءت المادة 222 من القانون المدني الفيدرالي الروسي رقم 51 لسنة 1994 تشدد على أنه في حالة البناء دون تصريح أو البناء بالمخالفة للقواعد التي تحددها الدولة للبناء، يجرى اتخاذ قرار بهدم المبنى غير المصرح له بالبناء أو جعله يتماشى مع المتطلبات المحددة للبناء، ويجرى اتخاذ قرار الهدم أو التعديل من قبل محكمة، وفي بعض الحالات يكون ذلك من قبل الحكومة المحلية في أي منطقة بشرط أن يقع المبنى غير المصرح به بين مباني منطقة ما.

القانون في الصين يشدد على إزالة أي تعد على الأرض وضرورة إعادتها إلى شكلها الأصلي

وفي الصين، فلديها الأخرى القوانين الخاصة بتنظيم البناء في الريف والمناطق الحضرية، وتشدد القوانين المعنية في الصين على بعض المعاني خلف تنظيم البناء والعمل وفق خطط واضحة للبناء منها الحفاظ على الشكل والنسق العام، وتجنب العشوائيات التي قد تنتج عن البناء العشوائي، وأيضًا تجنب عدم الاستغلال الأمثل للموارد الخاصة بكل منطقة جغرافية فضلا عن الحفاظ على صحة المواطنين، وتجنب التلوث.

الأمور السابقة كانت مبررا لأن يكون الهدم هو العقوبة التي تنفذ تجاه أي بناء مخالف في الصين، ويكون القرار بهدم البناء المخالف وإعادة الأرض التي جرى الاعتداء عليها إلى شكلها الأصلي.

عقوبات مخالفات البناء في ألمانيا: سحب الأرض والمنع مدى الحياة من البناء وغرامة لا تقل عن 10 آلاف يورو

في ألمانيا تكون الحالة الأكثر صرامة من وسط التجارب الدولية في مجال التصدي لمخالفات البناء، إذ يتطلب أي تشييد لأي مبنى تصريح بناء من السلطة المختصة. وإذا أقيمت مشروعات بناء دون تصريح ولم يجر الإبلاغ عنها، فهناك خطر من فرض عقوبة بهدم البناء المخالف.

كما تذهب العقوبات إلى أن الشخص الذي أقام بناء مخالف يمكن معاقبته يسحب الأرض منه، كما يمكن أن يتم معقابة الشخص الذي خالف قواعد البناء بمنع هذا البناء نهائيا وغرامة لا تقل عن 10 آلاف يورو وتزيد حسب حسب حجم البناء.

غرامة مالية تصل إلى 500 ألف يورو على مخالفي البناء في بعض الولايات الألمانية ومطالبة بمنع الاستخدام

الأمر كذلك قد يكون مختلفا في يعض الولايات في ألمانيا، فمثلا تنص ولايات بافاريا وساكسونيا وساكسونيا السفلى وغيرها على غرامات تصل إلى 500 ألف يورو للمباني غير القانونية في لوائح البناء الخاصة بها.

علاوة على ذلك، يمكن للسلطة المطالبة بهدمها أو منع استخدامها وغالبا ينتهي الأمر بالإزالة. وقبل أي خطوة تتعلق بأي بناء يجب التوجه إلى سلطة البناء، فإذا لم يكن هناك تصريح يجب على الشخص طلب التصريح، بل إن هناك بناء يتطلب تجديد التصريح له، وغير ذلك يعرض الشخص للغرامات والعقوبات.

وذهبت ألمانيا في تتبع مخالفي البناء إلى أبعد من ذلك، فالمباني التي أقيمت دون ترخيص ليس لها تقادم تلقائي، حتى لو تم بناؤها منذ عقود وقيدت في السجل العقاري.

ولذلك يتم نصح المواطنين في ألمانيا أنه إذا أراد مواطن شراء عقار قديم جرى استخدامه من قبل، لا بد أن يتحقق دائما ما إذا كانت جميع التصاريح متاحة للمباني، والتوسعات، والمرائب، ومنازل الحدائق.