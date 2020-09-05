6 خطوات للتصالح في مخالفات البناء

بعد قرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى باستمرار تلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء حتى نهاية الشهر الجاري، لم يتبقى سوى 25 يوما على آخر مهلة لتلقي الطلبات داخل المراكز التكنولوجية وسداد 25% قيمة جدية التصالح.

"الوطن" توضح الأوراق المطلوبة للتصالح بشأن مخالفات البناء، وذلك تيسيرا على المواطنين الراغبين في التصالح سواء ملاك أو صاحب شقة أو اتحاد شاغلين، وهي كالتالي:

- صورة بطاقة الرقم القومي.

- المستندات الدالة على صفة مقدم الطلب.

- المستندات الدالة على أن المخالفة المطلوبة للتصالح قبل إقرار قانون التصالح الصادر بتاريخ 4 إبريل 2019 وخارج الحيز العمراني حتى موعد 22 يوليو 2017.

-عدد 2 نسخة من الرسومات المعمارية والإنشائية للمبنى معتمد من مكتب هندسي.

- الإيصال الدال على سداد الرسوم.

- تقرير من نقابة المهندسين من مكتب استشاري يفيد أن الهيكل الإنشائي يحقق السلامة الإنشائية "بعد نزول اللجنة".