ساويرس ينعى يوسف والي: خدم بلده بأمانة.. حتى لو أخطأ لم يستفد من منصبه

نعى رجل الأعمال نجيب ساويرس، الدكتور يوسف والي وزير الزراعة الأسبق، والذي توفي صباح اليوم، في منزله بالجيزة، قائلًا: "الدكتور يوسف والي رحمه الله خدم بلده بأمانة وتفاني، وكان جزائه في النهاية اتهامات ظالمة وباطلة وحتى لو أخطأ لم يستفد من منصبه بأي شكل".

ودوّن ساويرس، عبر حسابه الشخصي موقع التدوينات القصيرة تويتر: "عرفته كإنسان خير وحنون وأحببته جدًا كما أحبني كـ ناصح أمين، الله يرحمه ويحسن إليه، خالص تعزياتي للأسرة الكريمة".

وتولى الدكتور يوسف والي وزير الزراعة الأسبق العديد من المناصب السياسية المهمة من بينها الأمين العام للحزب الوطني المنحل، وكذلك نائب رئيس الوزراء، خلال فترة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك.