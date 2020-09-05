بالصور.. نائب محافظ الجيزة تتابع أعمال رفع كفاءة دار رعاية ببولاق

قامت هند عبدالحليم نائب محافظ الجيزة لشئون تنمية المجتمع، بزيارة دار الرعاية الاجتماعية بحي بولاق الدكرور، بناء على توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، لمتابعة أعمال تطوير ورفع كفاءة الدار، طبقا للبروتوكول الموقع بين وزارة التضامن الاجتماعي ومؤسسة معانا لإنقاذ إنسان، لاستضافة أكبر عدد من كبار السن والأطفال بلا مأوى.

وأشادت نائب المحافظ بالمجهود المبذولة من المؤسسة لتنفيذ أعمال التطوير في أسرع وقت وبأعلى كفاءة، ومجهودات حي بولاق الدكرور وهيئة النظافة لتطوير المنطقة المحيطة بالدار وتقديم المساعدة المطلوبة للمؤسسة والدار.

ورافق نائب المحافظ، عبد الله نور رئيس حي بولاق، وشفيق جلال رئيس هيئة نظافة الجيزة، ورئيس مؤسسة معانا لإنقاذ إنسان ومدير دار الرعاية الاجتماعية.