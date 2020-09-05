"المالية" تصرف مرتبات 5 ملايين موظف يوم 22 سبتمبر

تبدأ وزارة المالية، صرف مرتبات العاملين بالدولة عن الشهر الحالي اعتبارًا من 22 سبتمبر الحالي لنحو 6 ملايين موظف وعامل بالدولة.

وبحسب الكتاب الدوري الشهري لوزارة المالية، تبدأ 21 وزارة وهيئة صرف مرتبات يوم 23 سبتمبر، ثم يبدأ صرف مرتبات 9 وزارات وهيئات يوم 24 سبتمبر.

فيما سيتمّ صرف المستحقات الأخرى غير المرتبات للعاملين بالدولة خلال أيام 8، 9، 10 من الشهر نفسه.

وناشد العاملين بالجهات الإدارية عدم التزاحم على ماكينات الصراف الآلي، خاصة أن المرتبات ستكون متاحة في أي وقت اعتبارًا من تاريخ بدء الصرف المحدد لكل وزارة أو هيئة، ومن ثم لا ينبغي التزاحم على تلك الماكينات ومراعاة الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأهابت وزارة المالية، في بيان، بالجهات الإدارية إخطار العاملين بها بموعد بداية الصرف؛ بما يُسهم في تخفيف التزاحم على ماكينات الصراف الآلي بقدر الإمكان، على النحو الذي يتسق مع الجهود التي تبذلها الدولة للحد من التجمعات، واتخاذ كل الإجراءات الاحترازية الممكنة وتعزيز سبل مكافحة فيروس كورونا المستجد، والمساعدة في التيسير على المواطنين وتخفيف الأعباء عن كاهلهم.