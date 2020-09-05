الهند في المركز الثالث عالميا في إصابات كورونا

احتلت الهند، اليوم السبت، الرمتبة الثالثة على مستوى العالم، بعد الولايات المتحدة والبرازيل، في عدد الإصابات بفيروس كورونا، بعدما تتخطى عتبة الـ4 ملايين إصابة مؤكدة بالفيروس المستجد.

وأعلنت وزارة الصحة الهندية، رصد 86432 إصابة جديدة بالوباء، خلال الساعات الـ24 الماضية؛ ليصبح إجمالي عدد الإصابات بالفيروس التي سجلت في البلاد منذ بداية الجائحة 4023179، منها 846395 حالة نشطة "ما يمثل ارتفاعا بـ15271 حالة نشطة منذ أمس"، و3107223 حالة شفا، وفق لما نشره موقع "روسيا اليوم".

وارتفعت حصيلة ضحايا الفيروس الذي يسبب مرض "كوفيد-19" في البلاد خلال اليوم الأخير بواقع 1089 حالة وفاة وبلغت 69561 وفاة.

ويعود أكبر قدر من الإصابات في الهند إلى ولاية ماهاراشترا غرب البلاد، وتليها أربع ولايات جنوبية: تامل نادو وأندرا برديش وتيلانغانا وكارناتاكا، لكن وتيرة تفشي الوباء تواصل الارتفاع في باقي أنحاء البلاد أيضا.

ونقلت وكالة "أسوشيتد برس" عن مدير مستشفى في بلدة سواقرام بولاية ماهاراشترا، الطبيب إس. بي. كالانتري، تأكيده أن كثيرا من المواطنين بدؤوا يتجاهلون في الآونة الأخيرة الإجراءات الوقائية الصحية مثل ارتداء الكمامة، مقرا بأن الفيروس انتقل في الأسابيع الأخيرة من المدن الكبيرة إلى القرى الصغيرة.

قال محذرا: "الأسوأ لم يأت بعد، ولا نرى ضوءا في نهاية النفق".