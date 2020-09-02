البيئة: 80% من رسوم النظافة ستذهب لجمع القمامة من المنازل

قالت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزير البيئة، إن 80% من الأموال التي سيتم تجميعها من الرسوم المطبقة على المواطنين ستصرفها الدولة على الزبالين الذين سيذهبون إلى منازل المواطنين لجلب القمامة، ثم إرسالها للمحطات الوسيطة: "شعارنا هنجمع أكتر، وندور أكتر، وندفن أقل".

وأضافت "فؤاد" خلال مداخلة لها عبر "سكاي بي" ببرنامج "الحياة اليوم"، والذي يقدمه الإعلامية لبني عسل، والمذاع على فضائية "الحياة"، أنه سيتم تحرير مخلفات بالمخلفات الخطرة وإرسالها إلى المحكمة المختصة.

وأوضحت أن جهاز تنظيم شؤون البيئة سيتولى تطبيق العقوبات المنصوص عليها في قانون تنظيم إدارة المخلفات الجديد.