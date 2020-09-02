البيئة: قانون المخلفات الجديد يحمي العاملين بقطاع النظافة

قالت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إن منظمات المجتمع المدني بمحافظة الغربية تقوم بجمع المخلفات من المواطنين وفرزها بـ12 جنيهًا شهريًا،حيث يتم المرور على المواطنين 3 مرات في الأسبوع، مشيرة إلى فرض رسوم على الفئات الأعلى من المتوسط أو الأقل من ذلك: "محتاجين ننظف بلدنا".

وأضافت "فؤاد" خلال مداخلة لها عبر "سكاي بي" ببرنامج "الحياة اليوم"، والذي يقدمه الإعلامية لبني عسل، والمذاع على فضائية "الحياة"، أن هناك توجيهًا من قبل القيادة السياسية لإجراء تأمين اجتماعي ضد وفاة أو مرض العاملين بقطاع القمامة في مصر، مع إثبات عملهم في بطاقاتهم الشخصية، حيث تم البدء في التواصل مع عمال النظافة منذ عام لتوفير مظلة تأمينية لهم.

وذكرت، أنه سيتم إنشاء مجتمع مدني خاص بعمال النظافة، وهذا لن يتحقق دون تكاتف كافة الجهات المعنية لإنجاح ذلك القانون.

وأكدت أنه خلال تفشي فيروس كورونا في مصر قامت الوزارة بتطهير وتعقيم عدد من المدن والقرى والمستشفيات الطبية، وتم العمل على فصل القمامة بالنفايات الطبية، وفي قرية المعتمدية تم تخصيص قمامة بجير حي للسكان هناك لمنع انتشار الفيروس بين باقي سكان المحافظة.

وعن حرق قش الأرز، قالت إنه تم التواصل مع المزارعين لمنع تلك الظاهرة السيئة، ونجحت الوزارة في تحويل أزمة السحابة السوداء من محنة إلى فرصة للاستفادة منها.