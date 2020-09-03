مخالفة 25 مصنعا و131 سيارة لقوانين البيئة واتخاذ الإجراءات ضدها

قامت فرق التفتيش التابعة لوزارة البيئة والأفرع الإقليمية لجهاز شئون البيئة المعنية بمنظومة قش الأرز بالتفتيش على 93 منشأة صناعية كبرى ومتوسطة وصغرى للوقوف على مدى التزامها بالاشتراطات البيئية وذلك بالتعاون مع هيئة التنمية الصناعية، وتبين مخالفة 25 منشأة للحدود المسموح بها في قانون البيئة، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين.

كما تم جمع 864 طن قش أرز ليصبح إجمالي ما تم جمعه خلال أيام 8272 طنا تم وذلك من خلال 94 موقعا بكفر الشيخ والدقهلية، كما تم الدفع بعدد 78 محورا من فرق وزارة البيئة لمتابعة عملية جمع القش والتعامل معه ورصد أي حرائق لاتخاذ إجراءات فورية حيالها.

ونفذت الوزارة أيضا عددا من الحملات المرورية لفحص عوادم السيارات على الطرق داخل وخارج المدن، في مواقع متفرقة من محافظات الجمهورية وذلك بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور والإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بهدف تحقيق الرقابة على الانبعاثات الناتجة عن عوادم السيارات وضبط المخالف منها للتقليل من الانبعاثات الملوثة للهواء، حيث أسفرت تلك الحملات عن فحص نحو 546 سيارة حتى تاريخه، وتبين مخالفة 131 سيارة للحدود المسموح بها في قانون البيئة وتعديلاته، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وفي إطار دور وزارة البيئة التوعوية، نفذت إدارات الإعلام بالأفرع الإقليمية لجهاز شؤون البيئة المعنية بالمنظومة 407 ندوات للمزارعين للتوعية بمخاطر حرق المخلفات الزراعية وتعظيم الاستفادة منها، فضلا عن الدعم المقدم من وزارة البيئة من خلال إتاحة المكابس والمفارم والجرارات الزراعية بإيجار مناسب وكفاءة عالية.

وتتم المتابعة المستمرة من خلال غرفة العمليات بالتعاون بين وزارات الزراعة والبيئة والتنمية المحلية بناء على تكليفات رئيس الوزراء.