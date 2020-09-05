عروض لـ"الأنفوشي للفنون الشعبية" على المسرح المتنقل بمطروح

قدمت فرقة "طلائع الأنفوشي للفنون الشعبية" عرضاً فنياً على المسرح المتنقل بفرع ثقافة مطروح لاقى استحساناً كبيراً من جانب الحضور، سواء أبناء مطروح أو الزائرون من المحافظات الأخرى.

وقال محمد حمدي، مدير فرع ثقافة مطروح، في تصريحات له اليوم السبت، إن عروض فرقة "طلائع الأنفوشي للفنون الشعبية" تأتي في إطار برنامج إبداعات الفنون لصيف 2020، التي يقدمها فرع ثقافة مطروح للجمهور، في ظل الإجراءات الاحترازية التي يجري تطبيقها للوقاية من فيروس "كورونا"، ومنها الرش والتعقيم وقواعد التباعد الاجتماعي.

وأكد "حمدي" أن فرع ثقافة مطروح يقدم عروضاً وأنشطة متنوعة على المسرح المتنقل بصفة يومية، ضمن خطة الفرع لموسم الصيف الحالي، ومن المقرر أن تستمر هذه العروض حتى نهاية الموسم.