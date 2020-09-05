الوزراء: تلقينا ورصدنا 8288 شكوى طبية خلال أغسطس

قال الدكتور طارق الرفاعي، مدير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء، إن "المنظومة" تلقت ورصدت 8288 شكوى واستغاثة وطلبا في مجال الصحة خلال شهر أغسطس 2020.

جاء ذلك خلال تقرير رفعه "الرفاعي"، للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن جهود "الشكاوى الحكومية"، في الملف الطبي.

وأضاف "الرفاعي"، أنه تم فحص جميع البلاغات الواردة للمنظومة، وتصنيفها وتوجيهها للجهات بالتنسيق مع قيادات وزارتي الصحة والسكان، والتعليم العالي والبحث العلمي، والمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، والجامعات المصرية، لسرعة اتخاذ اللازم بشأنها.

وأشار لتلقي المنظومة، 498 حالة تطلبت تدخلا طبيا سريعا في مختلف التخصصات الطبية، ومن أهمها جراحة المخ والأعصاب للأطفال، وتوفير أسرة عناية مركزة وحضانات، ومناظير المرئ والمعدة والقنوات المرارية، والتعامل مع مرضى الأورام وحوادث الطرق وجراحات المخ والأعصاب، والعظام، والقلب والصدر، وجراحات الحروق، والتجميل، والتشوهات الناتجة عن عيوب خلقية بالأطفال حديثي الولادة.

وأشار إلى تنسيق "المنظومة"، مع المجالس الطبية المتخصصة لاستخراج قرارات علاج على نفقة الدولة، والتنسيق مع الهيئة العامة للتأمين الصحي لعلاج وشمول الحالات المرضية من منتفعي التأمين الصحي.

وأكد أنه تم تقديم الخدمات المطلوبة لمقدمي تلك الشكاوى أو ذويهم من خلال الجهات المنوطة، وكان للمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية دور ملموس في تحقيق سرعة الاستجابة بالتنسيق مع المستشفيات الجامعية المختلفة تحت إشراف وزير التعليم العالي والبحث العلمي وبالتنسيق مع رؤساء الجامعات وعمداء كليات الطب ومديري المستشفيات الجامعية، لتوفير الخدمات الطبية اللازمة للحالات التي تتطلب تعامل المستشفيات الجامعية معها.