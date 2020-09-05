مطار القاهرة الدولي يستقبل اليوم 81 رحلة من جنسيات مختلفة

يستقبل مطار القاهرة الدولى، على مدار اليوم السبت، 81 رحلة طيران ركاب دولية وداخلية وخاصة، تقل نحو 9111 راكبا، كما يغادر المطار 83 رحلة سفر إلى عدة وجهات، أوربية، وعربية، وأسيوية وإفريقية، تقل على متنها 10081 راكبا من جنسيات مختلفة.

وأكدت مصادر مطلعة بمطار القاهرة الدولي، أن صالات السفر والوصول سوف تستقبل خلال الـ 24 ساعة القادمة رحلات دولية من وإلى عدة وجهات بالخارج، تسيرها شركات دولية وعربية والناقل الوطني مصر للطيران، بالإضافة إلى شركات مصرية خاصة.

يذكر أن مطار القاهرة الدولي، اتخذ كل الإجراءات الاحترازية والوقائية المتبعة لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" تنفيذا لتعليمات وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية.