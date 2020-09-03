مطار القاهرة يسير 143 رحلة تقل 14388 مسافرا من مختلف دول العالم

يسير مطار القاهرة الدولي، اليوم الخميس، 143 رحلة طيران دولية إلى عدة وجهات بعدد عدد ركاب 14388 راكبا، وقالت مصادر مطلعة إن رحلات السفر ستقلع إلى عدد من العواصم منها تورنتو ونيويورك وفرانكفورت وباريس ولندن وجوانزو وأمستردام وإنجمينا ولاجوس وميلانو وأثينا وبيروت وأسطنبول وأديس أبابا وجده ودبي والشارقة والرياض وأبوظبي.

وتبلغ رحلات السفر 72 رحلة ويبلغ عدد ركابها 6543 راكبا في حين يستقبل المطار عبر صالات وصوله المختلفة 71 رحلة تنقل على متنها 7795 راكبا قادمة من عدة وجهات دولية منها نيويورك وفرانكفورت ولندن وباريس وميلانو وأثينا وأسطنبول وأديس أبابا ودبي وأبوظبي ودمشق ولاجوس وبيروت، وتقوم سلطات مطار القاهرة الدولي بتطبيق القرار الحديد الخاص بضرورة وجود تحليل PCR سلبي مع كل راكب لم يمض عليه 72 ساعة والذي بدء تطبيقه الأول من سبتمبر الجاري، كما يتم اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشي فيروس كورونا، وتقوم بتطبيق كل الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقا لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، وخاصة في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولي لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار.

كما يتم مراعاة المسافات الاجتماعية المنصوص عليها داخل صالات السفر والوصول، وارتداء الكمامات داخل كل الصالات وذلك ضمن خطة الدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد.