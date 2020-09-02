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32 رحلة دولية تغادر مطار القاهرة على متنها 5 آلاف مسافر

كتب:

أيمن حمزة
08:04 م | الأربعاء 02 سبتمبر 2020
32 رحلة دولية تغادر مطار القاهرة تقل 5 آلاف مسافر من جنسيات مختلفة

32 رحلة دولية تغادر مطار القاهرة تقل 5 آلاف مسافر من جنسيات مختلفة

غادرت مطار القاهرة، خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، 32 رحلة طيران دولية، تقل على متنها حوالي 5 آلاف راكباً من جنسيات مختلفة، متجهين إلى عدة وجهات بالخارج.

وكشفت مصادر مطلعة بالمطار، أن صالات السفر شهدت منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، مغادرة رحلات دولية لشركة مصر للطيران وشركات عربية أخري متجهة إلى عدة دول بالخارج منها "الإمارات، العراق، السعودية، إثيوبيا، السودان، ألمانيا، الولايات المتحدة الأمريكية، لبنان، تركيا، فرنسا، إيطاليا، لندن، هولندا".

ويشهد المطار، على مدار اليوم الأربعاء، مغادرة ووصول حوالي 13 ألف راكب على متن 106 رحلات جوية تسيرها شركات دولية عربية والناقل الوطني مصر للطيران، بالإضافة إلى شركات مصرية خاصة.

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