مطار القاهرة الدولي يستقبل اليوم 82 رحلة تقل نحو 10 آلاف راكب

يستقبل مطار القاهرة الدولي، على مدار اليوم الجمعة، 82 رحلة طيران ركاب دولية وداخلية وخاصة، تقل نحو 10 آلاف راكب، كما يغادر المطار 78 رحلة سفر إلى عدة وجهات، أوربية، وعربية، وإفريقية، تقل على متنها 9 آلاف مسافر من جنسيات مختلفة.

وكشفت مصادر مطلعة بمطار القاهرة، إن صالات السفر والوصول ستشهد خلال الـ 24 ساعة القادمة، مغادرة ووصول نحو 19 ألف راكب على متن 160 رحلة جوية، تسيرها شركات دولية عربية والناقل الوطني "مصر للطيران"، بالإضافة إلى شركات مصرية خاصة.

وطبقت المطارات المصرية، الثلاثاء الماضي، قرار الحكومة بحظر دخول القادمين من الخارج من جميع الجنسيات دون تحليل PCR بنتيجة سلبي قبل الرحلة بموعد أقصاه 72 ساعة، ويشمل ذلك المصريين والأجانب القادمين من جميع دول الخارج، باستثناء الأطفال أقل من 6 سنوات من جميع الجنسيات، كما يمكن للقادمين مباشرة إلى مطارات شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم وطابا فقط إجراء تحليل PCR فور صولهم المطار مقابل 30 دولارا في حال عدم إحضاره شهادة الـ PCR معه، وذلك في إطار خطة الدولة الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا ومنع انتشاره عبر المسافرين وبين العاملين للخد من انتشاره.