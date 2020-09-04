رئيس التحرير

محمود مسلم

مطار القاهرة الدولي يستقبل اليوم 82 رحلة تقل نحو 10 آلاف راكب

كتب:

أيمن حمزة
11:16 ص | الجمعة 04 سبتمبر 2020
مطار القاهرة الدولي يستقبل اليوم 160 رحلة تقل 19 ألف راكب

مطار القاهرة الدولي يستقبل اليوم 160 رحلة تقل 19 ألف راكب

يستقبل مطار القاهرة الدولي، على مدار اليوم الجمعة، 82 رحلة طيران ركاب دولية وداخلية وخاصة، تقل نحو 10 آلاف راكب، كما يغادر المطار 78 رحلة سفر إلى عدة وجهات، أوربية، وعربية، وإفريقية، تقل على متنها 9 آلاف مسافر من جنسيات مختلفة. 

وكشفت مصادر مطلعة بمطار القاهرة، إن صالات السفر والوصول ستشهد خلال الـ 24 ساعة القادمة، مغادرة ووصول نحو 19 ألف راكب على متن 160 رحلة جوية، تسيرها شركات دولية عربية والناقل الوطني "مصر للطيران"، بالإضافة إلى شركات مصرية خاصة.

وطبقت المطارات المصرية، الثلاثاء الماضي، قرار الحكومة بحظر دخول القادمين من الخارج من جميع الجنسيات دون تحليل PCR بنتيجة سلبي قبل الرحلة بموعد أقصاه 72 ساعة، ويشمل ذلك المصريين والأجانب القادمين من جميع دول الخارج، باستثناء الأطفال أقل من 6 سنوات من جميع الجنسيات، كما يمكن للقادمين مباشرة إلى مطارات شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم وطابا فقط إجراء تحليل PCR فور صولهم المطار مقابل 30 دولارا في حال عدم إحضاره شهادة الـ PCR معه، وذلك في إطار خطة الدولة الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا ومنع انتشاره عبر المسافرين وبين العاملين للخد من انتشاره.

اقرأ المزيد:

مطار القاهرة الدولي يستقبل 4405 ركاب من جنسيات مختلفة

مطار القاهرة الدولي يستقبل 22835 مسافرا خلال الـ24 ساعة القادمة

مطار القاهرة الدولي يستقبل 12414 مسافرا خلال الـ24 ساعة الماضية

مطار القاهرة الدولي يودع 2585 مسافرا اليوم

مطار القاهرة الدولي يستقبل ويودع اليوم 16742 مسافرا من جنسيات مختلفة

مطار القاهرة الدولي يستقبل ويودع 16446 راكبا من جنسيات مختلفة اليوم

مطار القاهرة الدولي يستقبل اليوم 134 رحلة تنقل على متنها 14349 راكبا

مطار القاهرة الدولي يستقبل 80 رحلة تقل على متنها 10481 راكبا

مطار القاهرة الدولي يستقبل اليوم 118 رحلة تقل على متنها 11 ألف مسافر

مطار القاهرة الدولي يستقبل 16 رحلة خلال الساعات الأولى من صباح اليوم