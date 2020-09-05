6 مطالب للحكومة لمواجهة كورونا: غسيل كلوي للمصابين وعلاج أمراض مزمنة

كشف الدكتور طارق الرفاعي، مدير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء، أكثر 6 طلبات طلبها المصريون من الحكومة بشأن فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19"، خلال شهر أغسطس الماضي، وجاءت تلك الطلبات كالآتي:

1- توفير أماكن بالعناية مركزة لعزل الحالات المؤكّد إصاباتها بالفيروس.

2- الغسيل الكلوي لبعض الحالات المصابة بالفيروس.

3- التدخل لمواجهة وجود قصور بوظائف الكبد لدى المصابين.

4- سرعة التعامل مع وجود هبوط بعضلة القلب لدى المصابين.

5- توفير علاج عاجل لذوي الأمراض المزمنة المصابين بـ"كوفيد -19".

6- إجراء مناظير يحتاجها بعض المصابين أو المشتبه إصاباتهم بالفيروس.

كان إجمالي الشكاوى المتعلقة بفيروس كورونا المستجد الواردة للحكومة قد بلغت نحو 2000 حالة، وأكّد "الرفاعي"، أنَّ أجهزة وزارة الصحة والسكان قد تعاملت مع هذه الحالات تحت إشراف الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، وعلى الأخص غرفة العمليات المركزية بوزارة الصحة، ومديريات الصحة بالمحافظات، وهيئة التأمين الصحي، وهيئة الإسعاف المصرية، وأمانة المراكز الطبية المتخصصة.