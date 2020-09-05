استنفار أمني بالجيزة قبل إجراء قرعة كأس العالم لكرة اليد

تشهد المنطقة الأثرية بمنطقة الأهرامات وميدان الرماية ومحيط قسم شرطة الأهرام حالة من الاستنفار الأمني، استعدادا لإجراء قرعة كأس العالم لكرة اليد مصر 2021 المقرر إقامتها مساء اليوم، حيث انتشرت قوات الأمن بمديرية أمن الجيزة، لتأمين الحضور حيث ستشهد المنطقة حضور ضيوف من عدة دول مشاركة في البطولة وممثلي الاتحاد الدولي للعبة.

وبدأت الجهات المنظمة للحدث التنسيق مع الجهات الأمنية ظهر الخميس الماضي، حيث أجريت بروفة قرعة بطولة كأس العالم لكرة اليد، التي يستضيفها سفح الأهرامات، والتي تقام في مصر يناير المقبل.

ومن المقرر أن تقام القرعة تحت سفح الأهرامات، بحضور 134 مدعواً فقط، وفقاً لقرار منظمة الصحة العالمية، بحسب إجراءاتها الاحترازية للحد من عدوى فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، والتي يحييها الموسيقار عمر خيرت.

ومن المنتظر أن تشهد القرعة العديد من المفاجآت، التي تعكس قدرة مصر على تنظيم الحدث العالمي، الذي يقام في ظل ظروف استثنائية.

وقال أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، إن الوزارة انتهت من كافة الترتيبات الخاصة بإقامة حفل قرعة كأس العالم لكرة اليد، بالتنسيق مع اللجنة المنظمة للبطولة، والجهات المسؤولة.

وأضاف وزير الشباب والرياضة: "سننظم احتفالية تبهر العالم، ومصر لديها القدرة على الخروج بهذا الحدث بشكل رائع".

وقال "صبحي"، في تصريح لـ"الوطن سبورت": "مصر لديها تاريخ مشرف في تنظيم كافة الأحداث الرياضية، ومنها بطولتي أمم إفريقيا للكبار 2019، والبطولة الإفريقية للشباب تحت 23 عاماً، ولدينا ثقة كبيرة في الخروج بمونديال اليد بشكل يبهر العالم".