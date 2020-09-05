الوزير: لا نية لزيادة أسعار تذاكر القطارات مرة آخرى في الوقت الحالى

أعلن الفريق المهندس كامل الوزير، وزير النقل، عن اختيار عدد من السائقين بالسكة الحديد لتسفيرهم إلى أمريكا لحضور دورات تدريبية على قيادة الجرارات الأمريكية الجديدة، مشيرا إلى أنه لن يتم اختيار أي سائقين لأن الاختيار سيعتمد على الكفاءة وحسن الخلق، موضحا أن الوزارة تعمل على تقديم كل الخدمات المميزة لجمهور الركاب المسافرين على جميع خطوط السكك الحديدية على الوجهين القبلي والبحري.

وقال وزير النقل، في تصريحات لـ"الوطن" على هامش استلام الدفعة الخامسة من الجرارات الأمريكية الجديدة اليوم بميناء الإسكندرية، إن الوزارة ممثلة في الهيئة القومية لسكك حديد مصر، تسعى إلى القضاء على حوادث القطارات بفعل تحديث وتطوير نظام الجر، لافتا إلى أنه لانيه لزيادة أسعار تذاكر القطارات مرة أخرى في الوقت الحالي، موضحا أن الجرارات الأمريكية الجديدة بها إمكانيات حديثة، ستعمل على تخفيض الحوادث.