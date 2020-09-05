مصر تعرب عن تضامنها الكامل مع السودان في كارثة الفيضانات

أعربت مصر عن تضامنها مع السودان الشقيق في أحداث الفيضاانات التي خلفت دمارا كبيرا، مؤكدة، في بيان لوزارة الخارجية، استعدادها الكامل للتنسيق مع السودان بشأن جهود الإغاثة الإنسانية اللازمة.

وجاء في بيان وزارة الخارجية أنه استنادا إلى الروابط الأخوية الراسخة التي تربط شعبي وادي النيل ووحدة المسار والمصير التي تجمع بين مصر والسودان، تُعرب مصر عن تضامنها الكامل مع حكومة وشعب السودان الشقيق، ووقوفها جنبا إلى جنب مع الأشقاء في السودان لمواجهة تداعيات السيول والفيضانات التي اجتاحت عددًا من الولايات السودانية وأدت إلى وفاة عدد من المواطنين وتدمير المنازل.

وأضاف البيان: "تعرب مصر عن خالص التعازي في ضحايا الفيضانات التي اجتاحت السودان الشقيق، فتؤكد مصر استمرار استعدادها الكامل للتنسيق مع الأشقاء في السودان اتصالاً بجهود الإغاثة الإنسانية اللازمة لمواجهة تداعيات تلك الفيضانات"، معربةً عن ثقتها في تجاوز السودان حكومةً وشعباً لتلك الأزمة.