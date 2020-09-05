السودان تعلن الطوارئ 3 أشهر بسبب الفيضانات

أعلن مجلس الأمن والدفاع في السودان، اليوم السبت، حالة الطوارئ في كل أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر وذلك لدرء آثار السيول والفيضانات.

وقرر المجلس اعتبار السودان منطقة كوارث طبيعية وتشكيل لجنة عليا لدرء ومعالجة آثار السيول والفيضانات لخريف 2020، بحسب وكالة الأنباء السودانية "سونا".

وقالت لينا الشيخ وزيرة العمل والتنمية الاجتماعية، في تصريحات صحفية عقب اجتماع المجلس، مساء أمس، بالقصر الجمهور إن المجلس أعلن حالة الطوارئ لثلاث أشهر واعتبار البلاد منطقة كوارث طبيعية.

ولفتت الشيخ إلى أن السيول والفيضانات أسفرت عن تأثر 16 ولاية من ولايات السودان، ووفاة 99 مواطنا وإصابة 46 آخرين وتضرر أكثر من نصف مليون نسمة وانهيار كلي وجزئي لأكثر من 100 ألف منزل.