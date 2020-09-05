رئيس التحرير

محمود مسلم

السودان تعلن الطوارئ 3 أشهر بسبب الفيضانات

كتب:

وكالات
10:55 ص | السبت 05 سبتمبر 2020
فيضانات السودان

فيضانات السودان

أعلن مجلس الأمن والدفاع في السودان، اليوم السبت، حالة الطوارئ في كل أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر وذلك لدرء آثار السيول والفيضانات.

 وقرر المجلس اعتبار السودان منطقة كوارث طبيعية وتشكيل لجنة عليا لدرء ومعالجة آثار السيول والفيضانات لخريف 2020، بحسب وكالة الأنباء السودانية "سونا". 

وقالت لينا الشيخ وزيرة العمل والتنمية الاجتماعية، في تصريحات صحفية عقب اجتماع المجلس، مساء أمس، بالقصر الجمهور إن المجلس أعلن حالة الطوارئ لثلاث أشهر واعتبار البلاد منطقة كوارث طبيعية. 

ولفتت الشيخ إلى أن السيول والفيضانات أسفرت عن تأثر 16 ولاية من ولايات السودان، ووفاة 99 مواطنا وإصابة 46 آخرين وتضرر أكثر من نصف مليون نسمة وانهيار كلي وجزئي  لأكثر من 100 ألف منزل. 

اقرأ المزيد:

خبير أرصاد: منخفض السودان الموسمي وراء ظاهرة السيول

الأمين العام للأمم المتحدة يرحب باتفاق السلام في السودان

تفاصيل "الفيضان الأعلى" منذ 100 عام في السودان: قتلى وانهيار منازل

مساعدات أممية لمتضرري السيول والفيضانات في السودان

عاجل.. اعتبار السودان منطقة كوارث طبيعية وإعلان حالة الطوارئ