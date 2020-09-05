وزير النقل: سنكون أحسن سكة حديد في العالم الفترة المقبلة

أكد الفريق المهندس كامل الوزير، وزير النقل، أن الوزارة تواصل العمل على تنفيذ جميع مشروعات تحديث وتطوير منظومة السكة الحديد، لافتا إلى أن السكة الحديد ستعود أفضل سكة حديد في العالم خلال الفترة المقبلة، بفعل تنفيذ جميع مشروعات الخطة الشاملة.

وقال وزير النقل، في تصريحات لـ"الوطن"، على هامش استلامه الدفعة الخامسة من الجرارات الأمريكية الجديدة بميناء الإسكندرية، إن قطارات السكة الحديد تقل نحو مليون مواطن يوميا، مشيرا إلى أن الجرارات الأمريكية الجديدة ستعمل على القضاء على التأخير، وستقوم مواعيد القطارات في مواعيدها المحددة، موضحا أن السكة الحديد تحتاج إلى مجهود جبار لتعود كسابقها.

وأضاف وزير النقل، بأنه سيتم التعاقد على 100 جرار جديد خلال الفترة المقبلة، لافتا إلى أن العمل يسير على قدم وساق لتنفيذ جميع خطط تحديث وتطوير منظومة السكك الحديدية في مصر.