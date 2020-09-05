فيديو.. وزير النقل يتسلم 30 جرارا أمريكيا جديدا في ميناء الإسكندرية

تسلم الفريق المهندس كامل الوزير وزير النقل، الدفعة الخامسة من الجرارات الأمريكية الجديدة للسكة الحديد، والبالغ عددها 30 جرارا؛ ليصل عدد الجرارات الجديدة التى استلمتها وزارة النقل 100 جرار من إجمالي 110 جرارات، ضمن خطة الوزارة؛ لتحديث منظومة الجر بالسكة الحديد.

وقال وزير النقل، إن الجرارات الجديدة ستعمل على تقليل حوادث القطارات، مشيرا إلى أن الوزارة لديها خطة شاملة لتحديث وتطوير منظوماتها الأساسية من حيث تحديث نظم كهربة الإشارات ونظم الإتصالات ونظم وحدة التحكم المركزى وتجديد القضبان وتحسين ورفع كفاءة المحطات وتحديث المزلقانات وتحويلها للعمل إلكترونيا وإعادة تأهيل وصيانة وتشغيل الجرارات وتحديث أسطول عربات القطارات القديمة بأخرى جديدة، موضحا أن الوزارة تسعى إلى تحقيق طفرة هائلة بالسكة الحديد لخدمة الجمهور.

وأضاف وزير النقل، لـ"الوطن"، بأنه سيجرى تشغيل 3 قطارات جديدة شهريا مكونة من الجرارات الأمريكية الجديدة والعربات الروسية الجديدة، وذلك سيعمل على تحسين مستوى الخدمة المقدمة لجمهور الركاب المسافرين على جميع خطوط السكك الحديدية على الوجهين القبلي والبحرى، مؤكدا أن الوزارة مستمرة في تنفيذ جميع خططها الاستراتيجية لتصبح السكة الحديد عالمية.