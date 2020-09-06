حظك اليوم الأحد 6-9-2020 على الصعيد المهني والعاطفي

يرتبط علم الأبراج بعلم الفلك ارتباطًا وثيقًا، حيث ينقسم إلى 12 برجًا لكل برج صفاته التي يختلف بها عن غيره، وتقدم "الوطن" استمرارًا للخدمات التي تقدمها لقرائها حظك اليوم على الصعيد المهني والعاطفي وفقًا لتوقعات خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثاني ومن المهم اليوم أن تراجع جيدا خطواتك وحساباتك تفاديا للأخطاء.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد العاطفي

تستطيع اليوم أن تتحرك بذكاء وتهرب بلطف من سيطرة البعض.

ومن أبرز مشاهير برج الحمل الفنان فضل شاكر، ويوافق تاريخ ميلاده 1 أبريل.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني

الوضع الفلكي يجعل اليوم مناسبا لتدارك الأخطاء ولديك إمكانية للتطور مما يساعدك على تحقيق ما تصبو إليه.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد العاطفي

القمر في برجك ويمدك ذلك بكل السحر والتألق والجاذبية.

ومن أبرز مشاهير برج الثور الفنان هشام ماجد، ويوافق تاريخ ميلاده 26 أبريل.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد المهني

تميل نحو التأمل ويساعدك ذلك على تصحيح الأخطاء مع الآخرين، فقط انتبه لصحتك ولا تبدد طاقتك فيما لا يفيد.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد العاطفي

القمر في منزلك الثاني عشر وعليك أن تبتعد عن الأضواء وأن تعمل في سرية ولا تتحدث عن حياتك الشخصية.

ومن أبرز مشاهير برج الجوزاء الفنان حسن حسني، ويوافق تاريخ ميلاده 19 يونيو.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد المهني

اليوم مناسب لتحقيق إنجازات مهمة وتتابع واجباتك ومسئولياتك بنجاح.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد العاطفي

القمر في منزلك الحادي عشر.. لن تكون وحدك ومن السهل أن تجد دعما من الأحباب والأصدقاء.

ومن أبرز مشاهير برج السرطان النجمة الأمريكية كريستين بيل، ويوافق تاريخ ميلادها 18 يوليو.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد المهني

ينصحك الفلك بالتزام الهدوء وترتيب أولوياتك ويجب أن تتجنب سوء التفاهم في محيطك المهني.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد العاطفي

القمر في وضع معاكس مما يجعلك تشعر بالتوتر والضغط، ومن المهم أن تتجنب النقد اللاذع كي لا تثير غضب البعض.

ومن أبرز مشاهير برج الأسد الفنانة راندا البحيري، ويوافق تاريخ ميلادها 18 أغسطس.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد المهني

الفلك يساعدك اليوم على التطور من خلال زيادة معلوماتك وقد تتخذ قرارات تقودك لحل مشاكل عالقة.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الحظ مما يجعل الوقت مناسبا للسفر ولقضاء أوقات سعيدة مع من تحب.

ومن أبرز مشاهير برج العذراء الفنان خالد النبوي، ويوافق تاريخ ميلاده 12 سبتمبر.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد المهني

القمر في منزل المدخرات يمنحك يقظة ذهنية واليوم مناسب للبيع والشراء وللتخطيط جيدا للمستقبل.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد العاطفي

تتحرر من ضغوط، وتساعدك الأفلاك على الاقتراب بلطف ممن تحب.

ومن أبرز مشاهير برج الميزان النجمة الإيطالية مونيكا بيلوتشي، ويوافق تاريخ ميلادها 30 سبتمبر.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد المهني

الوضع الفلكي دقيق مما يجعلك تميل للعصبية والتوتر سريعا وتشغلك ألغاز تحيرك.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد العاطفي

اليوم لا تكن متطلبا، وحاول أن تتفهم مشاعر الطرف الآخر.

ومن أبرز مشاهير برج العقرب الفنان تامر هجرس، ويوافق تاريخ ميلاده 6 نوفمبر.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد المهني

القمر في منزل الصحة يمدك بالإصرار وبالحماس ويجعلك تتحرك كإعصار وتحرك كل ما هو ساكن.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد العاطفي

من اليوم فينوس وعطارد داعمان ويدفعانك للتصرف بكياسة وتبدو يقظا وتلفت الأنظار بأسلوبك وحسن تصرفك.

ومن أبرز مشاهير برج القوس الفنان كريم فهمي، ويوافق تاريخ ميلاده 3 ديسمبر.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد المهني

اعتمد على ما لديك اليوم من طاقة كبيرة وحماس ورغبة في الإصلاح.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الحب يمدك اليوم بمشاعر دافئة تجعلك مهتما ومتفهما.

ومن أبرز مشاهير برج الجدي الفنان محمد الشرنوبي، ويوافق تاريخ ميلاده 4 يناير.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد المهني

قد تجد أن بداخلك تساؤلات تشغلك.. وعليك أن تنتبه وتحمي مصالحك بهدوء ولباقة.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد العاطفي

القمر في مربع برجك.. حاول أن تهدأ ولا تبخل بمجهودك على عائلتك ومن تحبهم.

ومن أبرز مشاهير برج الدلو المذيع أحمد يونس، ويوافق تاريخ ميلاده 30 يناير.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد المهني

تستطيع اليوم أن تقوم بإبراز مواهبك وتحسين اتصالاتك مهما كنت مهموما.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد العاطفي

القمر في منزلك الثالث يمنحك اليوم قدرة كبيرة على الإقناع ويجعلك مسيطرا على جميع من حولك.

ومن أبرز مشاهير برج الحوت الفنانة حنان ترك، ويوافق تاريخ ميلادها 7 مارس.