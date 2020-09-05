ضبط لصوص سرقوا خزينة شركة بيع سيارات بمدينة نصر "وجدوها فارغة"

كشفت الإدارة العامة لمباحث القاهرة بإشراف اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، تفاصيل سرقة خزينة من داخل شركة لتجارة السيارات بمنطقة مدينة نصر، وتبين من التحريات أن وراء ارتكاب الجريمة موظف وعاطل، ودلت التحريات أن المتهمين بعد سرقة الخزينة اكتشفوا عدم وجود مال بداخلها.

تلقي مأمور قسم شرطة مدينة نصر أول بلاغاً من صاحب شركة سيارات، كائنة بدائرة القسم باكتشافه كسر باب الشركة ملكه، وسرقة خزينة "بداخلها مبلغ مالي وخاتم الشركة المعتمد لدى الجهات المعنية"، وبعض الأوراق وجهاز DVR من داخل الشركة.

جرى تشكيل فريق بحث جنائي أسفرت جهوده عن تحديد السيارة المستخدمة في ارتكابها الواقعة وتبين أنها مستأجرة لأحد الأشخاص "له ملعومات جنائية"، كما أكدت التحريات أن الأخير وراء ارتكاب الواقعة بالاشتراك مع (عاطل، "له ملعومات جنائية") وأنهما يتخذان من منطقة عزبة الهجانة بنطاق مركز شرطة أبوصوير بمحافظة الإسماعيلية مكاناً للاختباء طرف "عاطل، مقيم بذات العنوان".

عقب تقنين الإجراءات جرى استهدافهما وأمكن ضبطهما صحبة الأخير، وبحوزتهما فرد خرطوش و3 طلقات لذات العيار- السيارة المستخدمة في إرتكاب الواقعة - 2 عتلة حديدية - مفك كبير الحجم)، بمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة بأسلوب "كسر الباب" باستخدام الأدوات المضبوطة بحوزتهما.

وأقر المتهمان بأنهما عقب ارتكابهما الواقعة قاما بالتوجه إلى ورشة كائنة بدائرة مركز شرطة أوسيم بالجيزة ملك أحد الأسخاص "له معلومات جنائية" لفتح الخزينة، إلا أنهما اكتشفا عدم احتوائها على مبالغ مالية أو مقتنيات ثمينة، فتخلصا منها بإلقائها بمصرف المنصورية بمنطقة الجيزة، مؤكدين أن السلاح الناري تواجد بحوزتهم بقصد الدفاع.

وجرى بارشادهما ضبط الأخير "صاحب الورشة"، وبمواجهته بما جاء في أقوال المتهمين أيدها، باستدعاء المجنى عليه وإعادة مناقشته أقر بإبلاغه كذباً باحتواء الخزينة على المبلغ المالي المُشار إليه لسرعة فحص بلاغه وضبط مرتكبي الواقعة، تحرر محضر بالواقعة وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.