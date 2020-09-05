محافظ بورسعيد ورئيس هيئة قناة السويس يبحثان أوجه التعاون

استقبل اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم السبت، الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، وذلك بديوان عام محافظة بورسعيد، للحديث حول عدد من الملفات المتعلقة بتعزيز التعاون بين محافظة بورسعيد وهيئة قناة السويس.وأشاد محافظ بورسعيد بالدور المجتمعي لهيئة قناة السويس، و تعاونها المثمر مع المحافظة في العديد من المشروعات التنموية والخدمية العملاقة، مؤكداً أن هيئة قناة السويس كان لها دور رئيسي في تقديم الدعم للمحافظة، فيما يخص إنشاء السوق الحضاري الجديد بمدينة بورفؤاد، والذي يُعد طفرة في مجال المشروعات التنموية المقدمة لأهالي بورفؤاد.

ومن جانبه، أعرب رئيس هيئة قناة السويس عن فخره بمجمل الإنجازات التي شهدتها محافظة بورسعيد خلال زمن قياسي، مؤكداً أن بورسعيد تتخذ خطوات ثابتة نحو التنمية المستدامة في كافة القطاعات، لافتاً إلى أن هيئة القناة ترحب بكافة أوجه التعاون مع محافظة بورسعيد لتحقيق مزيد من التنمية على أرض المحافظة.