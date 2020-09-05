ابنة نهى العمروسي تزامل سما المصري في عنبر الآداب بسجن القناطر

نازلي كريم مصطفي، ابنة الفنانة نهى العمروسي المتهمة في قضية الاغتصاب الجماعي الشهيرة بـ"واقعة" فيرمونت، وهي الوحيدة من أبناء المشاهير التي ثبت ضلوعها رسميًا في القضية، وصدر بحقها قراراً قضائيًا بالحبس الاحتياطي.

وتزامل "نازلي" بالفنانة المحبوسة سما المصري، داخل عنبر الآداب في سجن القناطر الخيرية، بعد نقل نازلي من محبسها بأحد أقسام الشرطة في القاهرة الجديدة إلي عنبر الآدب المودع به سما المصري لقضاء عقوبة قضائية بالسجن صادرة بحقها بإجمالي 5 سنوات، 3 سنوات في قضية التحريض على الفسق، وسنتين في واقعة سب ريهام سعيد.

في قلب منطقة سجون القناطر الخيرية يقع سجن النساء، الذي صار الأكثر شهرة في منطقة السجون، وذاع صيت المنطقة بسبب وجوده بها.

سجن القناطر أو سجن النساء هو سجن مخصص لحبس السيدات وقضاء فترات حبسهن، ووفقا لمصدر أمني، فإن السجن مكون من 10 عنابر وبه حضانة أطفال، ومنطقة ألعاب وملاهي، بالإضافة لحديقة ومستشفى، ومناطق للتريض، ومؤخرًا اتجهت الأنظار لسجن القناطر عقب ظهور قضية الفيرمونت، واتهام عدد من السيدات والفتيات في القضية وهو ما يستدعي نقلهن إليه مع صدور قرارات حبس لفترات طويلة تفوق قدرة حجز الأقسام عن استيعابها.

وقال مصدر أمني، إن عنبر الآداب من أشهر عنابر السجن ويقع بجوار مبنى المستشفى، وهو عبارة عن دور واحد به عدة عنابر من الداخل وهو مخصص للفتيات والسيدات المتهمات في جرائم الآداب والدعارة بوجه عام، ويقع في حراسة سجانات وشرطيات.

ومن بين مباني السجن عنبر الإيراد وهو عبارة عن دور واحد، وتمكث فيه السجينات مدة 11 يومًا ثم يجري توزيعهن إلى عنابر التحقيقات.

وأضاف المصدر أن هناك عنبر التحقيقات وهو عبارة عن مبنى من طابق واحد به عنبرين 9 و2، بالإضافة إلى حجرتين ملكي ترتدي فيهما النساء ملابسهن المدنية أثناء فترة التحقيق وحتى صدور الحكم، كما يشمل السجن عنبر الأحكام وهو عبارة عن طابقين، ويحتوى الطابق الأول على عنبر 6، وعنبر 7 وهي عنابر خاصة بأحكام السرقة والقتل، بإلاضافة إلى المشاجرات ويوجد بالطابق الثاني عنبر 4 و5 وهذه العنابر خاصة بأحكام المخدرات.